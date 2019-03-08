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Bedelli askerlik ücretine zam: Bugünden itibaren 31 bin 343 lira

Bedelli askerlik ücreti bugünden itibaren 31 bin 343 lira olarak belirlendi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından duyuruldu. Söz konusu miktar her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak. Ücret ‘40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6′ işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.

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Memur maaşlarının değişmesinden dolayı altı ayda bir bedelli askerlik ücretlerinin güncellenmesi bekleniyor. 2019 için aylık memur maaş katsayısı 0,130597 olarak belirlenmişti.

Yurtdışında bulunanlar içinse paralı askerlik ücreti 5 bin 113 euro (yaklaşık 31 bin lira) olarak belirlendi.

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