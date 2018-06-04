Bedelli askerlik sorulunca Başbakan Yıldırım: Bir şekilde çözülmesi lazım

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik beklentisi ile ilgili konuşurken “5 milyon 448 bin kişinin askerlikle ilişkisi var. Bunları askere almak 16 yıl sürüyor. Bir şekilde çözülmesi lazım” dedi.

Yıldırım İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle iftar yaptı. Yıldırım bedelli askerlik beklentisinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Bazı bilgileri ben paylaşayım, ondan sonra ne yapacağımıza karar verelim. Şu anda askerlik çağı gelenlerin sayısı 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firar 5 bin 772. Askerliğini erteleyenler 2 milyon 930 bin 279, öğrencilik nedeniyle ertelemiş olanlar 1 milyon 885 bin 438. Silah altındaki er sayısı 360 bin 869. 2019’da planlanan silah altına alınacak sayı 345 bin 933. Toplam 5 milyon 448 bin 858 kişi var askerlikle ilişkisi devam eden. Önümüzdeki sene 345 bin 933 kişi alabileceğiz. 5 milyon 448 bin 858 kişiyi 345 .in 933’e böldüğümüz zaman 15.7 yıl, yaklaşık 16 yıl sürüyor. Bunların yaşlarını dondursak bile 16 yıl boyunca askerlik bu vatandaşlarımızın önünde bir engel, sorun olarak devam edecek; gerçek bu. İhtiyacımız belli, 350 bin. Ama birikmiş 5,5 milyon vatandaş var, nasıl çözeceğiz? “

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Yıldırım “Bedelli ile mi çözülür?” sorusu üzerine de şöyle devim etti: “Öyle bir şey demiyorum. Bir şekilde çözülmesi lazım. Tabii esas olan savunma gücümüzde bir zafiyet yaşanmaması. Eldeki rakamlar böyle bir zafiyetin olmadığını gösteriyor; bu bir. İkincisi; özellikle 15 Temmuz’dan sonra Silahlı Kuvvetler’de silah altında vatani hizmet gören askerlerden ziyade profesyonelliğe geçtik. Aldığımız önemli bir karar daha var, operasyonlara, ön plana asla er-erbaşları göndermiyoruz. Arka planda lojistik destek veriyor onlar. O bakımdan bunun siyasi istismar edilecek bir yanı yok, rakamlar ortada. Yani bir yandan operasyonlar yaparken, bir yandan terörle mücadele yaparken, bir yandan da askere alınmayı bekleyen binlerce insan var. Türkiye’nin gerçekleri budur. 5.5 milyon insanın sorununun farkındayız. Tüm hassasiyetler göz önüne alınarak sorunu nasıl çözeriz ileride değerlendirilir. Ama bugünkü gündemimiz değil.”