Bedelli askerlik kulisi: Yaş sınırı 26, ücret 20 bin lira

Hükümetin uygulamaya konulması düşünülen bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilmek için yaş alt sınırını 26, ödenecek ücreti 20 bin lira yapmayı tasarladığı öne sürüldü.

İktidara yakın Yeni Şafak’tan Kıymet Sezer’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi verdiği talimat doğrultusunda bedelli askerlikle ilgili çalışmalar tamamlandı ve Genelkurmay da olumlu görüş bildirdi. Yapılan çalışmalarda bedelli askerlik için yaş şartında 26, ücret bedelinde ise 20 bin TL öne çıktı. Kurulacak olan cumhurbaşkanlığı kabinesinin konuyu netleştirmesi ardından ilgili yasal düzenlemenin de 1 Ekim’de açılacak olan TBMM’nin ele alacağı ilk yasalardan biri olması bekleniyor. Bu düzenlemenin ardından da her dönem hükümetin önüne gelen bedelli askerlik talepleri karşısında askerlik konusunda yeni bir düzenleme çalışması gündeme getirilecek.