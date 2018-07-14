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Yaramazlara biraz batar!

Bedelli askerlik için bir sinyal daha: Ya Meclis kararı ya kararname

 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, bedelli askerlik için Milli Savunma Bakanlığı’nın çalışma yaptığını belirterek, “Bakanlığımız, cumhurbaşkanımıza arz edecek ve inşallah Meclis’in gündemine gelecek. Belki de kararnameyle bedelli askerlikle ilgili süreç tamamlanmış olacak” dedi.

Fotoğraf: DHA

Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Belki cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle daha erkene çekmiş oluruz” demişti.

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DHA’nın haberine göre Malatya’da konuşan Çalık, bedelli askerlik konusunun seçimlerden önce gündeme geldiğini ve milletin talebi doğrultusunda çalışma başlatıldığını vurgulayarak şunları söyledi: “Şimdi inşallah bedelli askerlikle ilgili çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın sonuna gelinmiş vaziyette. Milli Savunma bakanımız bununla ilgili olarak çalışmalarını tamamlayıp cumhurbaşkanımıza arz edecek ve inşallah Meclisin gündemine gelecek, belki de kararnameyle bedelli askerlikle ilgili süreç tamamlanmış olacak. Bize de sosyal medya üzerinden, telefonlar, mailler üzerinden çok yoğun taleplerin geldiğini biliyoruz. Eğer milletimizin buna ihtiyacı varsa, biz milletimizin ihtiyaçlarını görmekle mükellefiz. Cumhurbaşkanımız da ‘Bunun mesajını aldık’ dedi ve gerekli çalışmaları ve düzenlemelerini yapıyor.”

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