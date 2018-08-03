Bedelli askerlik eğitim programı: Yakın muharebe ve yangın söndürme

Bedelli askerlikte 21 günlük eğitimi yakın muharebe ve yangın söndürme eğitimini de kapsayacak.

TBMM’den geçen bedelli askerlik yasası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlandı ve sonra yürürlüğe girdi. Farklı askeri birliklerde ve başvuranların tercihlerine göre farklı celp dönemlerinde uygulanacak 21 günlük temel askerlik eğitim söz konusu.

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Bedelli askerlikte yaş sınırı, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğanlar olarak belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma (ASAL) Genel Müdürlüğü, bedelli askerlik sürecine ilişkin kılavuzu yayımladı. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, başvurularını üç ay içerisinde tamamlayacak.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre, AKP’li Mehmet Muş, 21 günlük temel askerlik eğitiminde silah söküp takma, atış, yürüyüş, yat-kalk eğitimi ve sporun yanı sıra yakın muharebe ve yangın söndürme eğitimini de kapsayacağını aktardı.

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Uygulamadan yararlanacaklar bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL’yi Ziraat Bankası ve Halkbank’a yatıracak. Yurt dışında yaşayıp uygulamadan yararlanacakların temel askerlik eğitimi ise internet üzerinden gerçekleştirilecek. Bu uzaktan eğitimde ‘devlet şuuru, vatan sevgisi, tarih, vatandaşlık eğitimi ve TSK’yı tanıma’ içerikleri yer alacak.

Uzaktan verilecek bu eğitimde sınav koşulu ise yer almayacak.