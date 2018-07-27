Bedelli askerlik eğitim programı belli: Saf düzen, sök tak, hedefe üç atış

Yürürlüğe girmesi beklenen bedelli askerlikte 21 günlük eğitim programının ana hatları belli olmaya başladı.

TBMM’den geçen bedelli askerlik yasası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Farklı askeri birliklerde ve başvuranların tercihlerine göre farklı celp dönemlerinde uygulanacak 21 günlük temel askerlik eğitiminin ayrıntıları da belli olmaya başladı.

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Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre, askeri kaynaklar eğitimin zorunlu askerlik uygulamasıyla aynı prensiplere dayanacağı ancak hızlandırılmış yapılacağını söylüyor. Eğtim programı için “Normal eğitim programında olan yat-kalk da dahil yürüyüş ve sporla selamlama eğitimleri, atış da dahil silah eğitimi, rütbeleri tanıma ile milli güvenlik de dahil normal askeri eğtimi programında yer alan teorik dersler” bilgisi aktarılırken, silah eğitiminde silahı söküp takmak ve hedefe üç atış bulunacak.

Yasadan yararlanacaklar için getirilen yaş şartındaki bir günlük değişikliğin kaç kişiye daha bedelli askerlik yolunu açtığı da belli oldu. Yasadaki 31 Aralık 1993 tarihinin son anda 1 Ocak 1994 olarak değiştirilmesiyle 10 bin 721 kişiyi daha bedelli kapsamına aldığı belirtildi.

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Askerlik kararı aldırmışlar da yararlanacak

Askerlik için karar aldırtanların da bedelli askerlik uygulamasından yararlanacağı belirtildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis’te bu konuda yaşanan tartışmaları yanıtlarken, ağustos celbi için karar aldırtanların da uygulamadan yararlanabileceğini belirterek, “Ağustos celbiyle alakalı; evraklarını alıp kışladan içeri girmeyenler bundan faydalanabilecekler. Gidip birliğine kaydolup, fiziki olarak başlamayanlar bu işten faydalanabilecekler. Kışladan ayağını içeri atmayanlar bu bedelli düzenlemesinden istifade edebilecekler” dedi.