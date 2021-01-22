Bedelli askerlik celp tarihleri ve birlikler açıklandı

Bu yıl içinde bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ve katılacakları birlik açıklandı.
Sonuçlar e-devlet üzerinden ‘Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama’ bölümünden duyuruldu.
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Yaramazlara biraz batar!
Patronluğu ahkam kesmek, disiplini bağırıp çağırmak, liderliği ise “Ben yaptım oldu” demek sanan azımsanmayacak bir grup insan var etrafımızda.
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi, Çin’den alınan CoronaVac aşısı uygulananlarda görülen ‘yan etkiler’i anlattı.
İstanbul’da tarihi Vaniköy Camisi’ndeki yangın sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun bireysel başvurusu için oybirliğiyle ihlal kararı verdi.
Oxford ve Birmingham üniversitelerinin araştırmasına göre gençler arasında ruh hali bulaşıcı. Arkadaşlar birbirinden ruh hali ‘kapabiliyor’ ve negatif olanlar daha bulaşıcı.