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Yaramazlara biraz batar!

Bedelli askerlik celp tarihleri ve birlikler açıklandı

Bu yıl içinde bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ve katılacakları birlik açıklandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sonuçlar e-devlet üzerinden ‘Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama’ bölümünden duyuruldu.

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