Bedeli 185 milyar lira: Son beş yılda yaklaşık yarım trilyon sigara tüketildi

Türkiye’de son beş yılda 494.3 milyar adet sigara tüketildi, bunun için de 185.5 milyar lira harcandı.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerine göre 1999’da 114,4 milyar adetle Türkiye’de sigara satışının zirvesi görülürken, sigara yasakları ve denetimlerin gelmesinin ardından 2011’in sonunda 91,2 milyar adede kadar geriledi. Bu da 22 yılda yüzde 20’lik bir düşüşe tekabül ediyor.

Son beş yıl içerisinde her ay ortalama 3 milyar 996 milyon lira, günlük 131 milyon 371 bin liralık sigara tüketildi.