‘Beddua seansı’ düzenleyen ‘FETÖ’ üyelerine operasyon: 71 şüpheli gözaltında

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Antalya merkezli olmak üzere altı ilde ‘FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre, ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında daha önce kapatılan bir derneğin üyelerine yönelik Antalya, İstanbul, Mardin, Balıkesir, Malatya ve Afyonkarahisar’da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

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Darbe girişiminden sonra kapatılan derneğin üyesi şüphelilerin, dernek çatısı altında ‘FETÖ’ye eleman kazandırdıkları, ‘himmet’ adı altında para topladıkları ve hükümet aleyhine propaganda yaptırdıkları öne sürüldü.

Ayrıca, beddua seansları düzenleyen şüphelilerin, darbe girişiminden sonra da faaliyetlerine devam ettikleri belirtildi.