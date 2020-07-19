BEDAŞ: Kesinti stadyumdaki jeneratörden kaynaklandı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Süper Lig’de Başakşehir ile Kayserispor arasında oynanan müsabaka esnasında stadyumda yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili açıklama yaptı.

Fotoğraf: DHA

BEDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, şöyle dendi: “Başakşehir’deki Fatih Terim Stadyumu’nu da kapsayan bölgede 19 Temmuz gecesi elektrik dağıtım şebekemizde herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Medipol Başakşehir-Kayserispor müsabakası sürmekte iken yaşanan elektrik kesintilerinin stadyumun jeneratör sisteminden kaynaklandığı anlaşılmıştır.”

Reklam

Başakşehir’in 1-0 kazandığı ve bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmada iki kez elektrik kesintisi yaşanmıştı.