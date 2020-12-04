Beckham sıtmayla mücadele için ‘yaşlandı’

Kariyeri kadar görüntüsüyle de ünlü olan İngiliz eski futbolcu David Beckham, sıtmayla mücadele kampanyası için dijital olarak 70’li yaşlarına getirildi.

Fotoğraflar: Malaria Must Die

‘Sıtma Sona Ermeli’ kampanyası için 30 yıl kadar yaşlandırılan yıldız videoda sıtmanın olmadığı bir gelecekten sesleniyor.

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“Milyarlarca ölüme neden olan bir hastalığı, insanlığın en eski ve ölümcül düşmanını yendik. Sıtmayı bitirdik” diye başlayan videoda Beckham dünyanın diğer hastalıkları da yenmek için artık daha güçlü olduğunu söylüyor.

Günümüze geri dönerek devam eden videoda Beckham bir baba olarak her iki dakikada bir çocuğun sıtmadan ölmesi nedeniyle duyduğu üzüntüyü anlatıyor.

Beckham dünya liderlerine hastalığın bitirilmesi için çağrıda bulunuyor.

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Dünya Sağlık Örgütü’ne göre önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan sıtma nedeniyle her yıl çoğunluğu beş yaşından küçük çocuklar olmak üzere 400 bine yakın insan ölüyor.

Sivrisinek ısırması sonucu bulaşan bir parazit hastalığı olan sıtma özellikle Sahra altı Afrika’da yaygın.