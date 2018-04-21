Bebek’te denizle iç içe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, denizle içiçe etkinliklerle Bebek Koyu’nda kutlanacak.

Bebekliler Derneği ve Bebek Semt Girişimi’nin düzenlediği 22 Nisan pazar günkü (yarın) etkinlikte, canlı müzik gösterileri, koyda gezme imkanı, çeşitli deniz aktiviteleri ve çocukların ilgisini çekebilecek pek çok aktivite olacak.

Reklam

Kutlamayla ilgili yapılan açıklamada şöyle dendi: “Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren denizciliğe teşvik edilmesinin, onlara deniz sevgisi ve tutkusu aşılanmasının ülkemizin geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Biliyoruz ki bu güzel deniz ülkesinde, mavi vatanımızı mavi uygarlıkla buluşturmak elimizde. Bu buluşma gerçekleştiğinde, daha bağımsız, daha demokratik, daha akılcı, daha bilimsel, daha üretken, daha çalışkan, daha cesur, daha çevreci ve tüm bunların sonucunda daha zengin ve daha mutlu olacağımızın farkındayız.”

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu ve Sarıyer Denizcileşme Merkezi ile birlikte Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ortaköy Yat Kulübü, Gönüllü Deniz Arama ve Kurtarma Örgütü Dak-Sar ve Boğaziçi Dernekleri Platformu’nun da katkılarıyla düzenlenen kutlama programında şu etkinliklerin yer alacağı belirtildi:

Reklam

“Çocuklarımız ‘Kancabaş’ ve ‘Dingi’ türü teknelerle Bebek Koyu’nda gezme imkanı bulacaklar.

Deniz Müzesi Komutanlığı Bebek Parkı’nda bir stand açıp sergi hazırlayacak. Çocuklara hediyeler dağıtacak.

Sahil Güvenlik dalgıçları çocuklarla tanışacaklar, denizde gösteri yapacaklar.

Dak-Sar (Denizde Arama Kurtarma) Gönüllüleri çocuklara gemici düğümlerini öğretecekler, parkta sürpriz hediyeli yarışmalar organize edecekler, sahilde ve denizde güvenliği sağlayacaklar.

Geçtiğimiz yılki etkinlikte çocuklarımızla birlikte yapımına başlanan ‘Bebek 420’ isimli teknemizin denize indirilme töreni olacak.

Bebek 250 isimli tekneyi çocuklarımız el izleri ile bezeyip etkinliğin sonunda denize indirecekler.

Avrasya Engelliler Okulu öğrencileri ve Tevfik Fikret İlkokulu öğrencileri ritm ve dans gösterileri ile etkinlikte sahne alacaklar.

Yelken, yat ve su sporları kulüpleri çocuklarımıza su sporları ile ilgili bilgiler aktaracaklar. Karadaki simülatörlerle çocuklarımıza yelken deneyimi yaşatacaklar.

Bebek Parkı’na kurulacak belgesel çadırından sualtı, deniz ve çevre ile ilgili belgesel ve film gösterimleri yapılacak.

Sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde çocuklarımız deniz kaplumbağaları ve Şahika Encümen ile birlikte dalış yapacaklar.

Bebek Parkı’nın sevimli sokak köpekleri için yaptırılan ahşap kulübe, sanatçı Beygü Gökçin ve çocuklar tarafından boyanarak bir sanat eserine dönüştürülecek.

Ülkemizin önde gelen sosyal girişimcilerinden Itır Erhart ‘Al Gülüm Ver Gülüm’ standından çocuklara takas bilinci aşılayacak.”

Ücretsiz etkinlikle ilgili detaylar Facebook’tan da da paylaşıldı.