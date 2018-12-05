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Yaramazlara biraz batar!

Bebeklerin genleriyle oynadığını iddia eden Çinli bilim insanı kayboldu

Bebeklerin genetiğini değiştirdiği iddiasıyla gündeme gelen Çinli bilim insanı He Jiankui’nin, yaptığı çalışma hakkında bilgi verdiği konferansın ardından kaybolduğu ileri sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Araştırmacı tüp bebek tedavisi gören yedi çiftin embriyolarının DNA’larında gen düzenleme yöntemiyle değişiklik yaptığını, genleriyle oynanmış ilk ikiz kız bebeklerin bu ay dünyaya geldiğini ileri sürmüştü. Pekin yönetimi ise bu durumun ‘kabul edilemez’ olduğunu bildirmişti.

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AA’nın haberine göre, He’nin geçen hafta, Hong Kong’da katıldığı konferansta çalışmasıyla ilgili yaptığı sunumun ardından bir daha görülmediği ve nerede olduğunun bilinmediği belirtildi.

He’nin gözetim altında Şenzen kentine götürülmüş olabileceği ileri sürülürken, görev yaptığı Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin (SUST) kampüsünde ‘ev hapsinde’ tutuluyor olabileceği iddia edildi.

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Üniversitenin halkla ilişkileri ofisinden bir sözcü, okulun He Jiankui ile ilgili şu an için herhangi bir soruya yanıt vermediğini belirterek, He’nin nerede olduğuna ilişkin söylentilerle ilgili yorum yapmadı.

Sözcü, “Yeni bilgiler olduğunda, üniversitenin resmi internet sitesi ya da mesaj servisi WeChat hesabı aracılığıyla halkı bilgilendireceğiz” dedi.

Bilim insanının iddiaları ortalığı karıştırdı

He’nin çalışmasında enfeksiyonları ilaçla bastırılan HIV taşıyan babaların spermlerinin laboratuvar ortamında HIV olasılığından temizlendiği, daha sonra embriyo oluşumu için tek bir spermin tek bir yumurtaya yerleştirildiği, bundan sonraki aşamada gen düzenleme yönteminin devreye sokulduğu belirtilmişti.

Laboratuvarda 22 embriyodan 16’sında gen değişikliği yapıldığı, 11 embriyonun anne rahmine yerleştirildiği, girişimlerin ‘Lulu’ ve ‘Nana’ adı verilen ikiz kız bebeklerle neticelendiği ifade edilmişti.

Araştırmacı, insan genetiği üzerinde deney yapmanın yasak olduğunu bilmesine rağmen böyle bir çalışma yürüttüğünü, deneklerin çalışmaya gönüllü katıldığını belirtmişti.

He, çalışması öncülüğünde birçok kişinin hastalıklardan kurtulabileceğini, AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünün çok sayıda kişiye bulaşmasının engellenebileceğini savunarak, çalışmasından ‘gurur duyduğunu’ söylemişti.

He, bir sonraki gün düzenlenen etkinliğe katılmamıştı.

Genetiği değiştirildiği iddia edilen bebeklerin nerede bulunduğu ve ailelerinin kimler olduğu belirsizliğini koruyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.

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