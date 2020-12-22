Bebekler önden ‘kirlenmiş’ olarak doğuyor: Plasentada mikroplastik bulundu

Anne karnındaki bebeklerin plasentalarında (rahimde gelişen doku) mikroplastik parçacıkları bulundu. Araştırmacılar ilk kez açığa çıkan bu bulgunun çok endişe verici olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Vücuttaki microplastikların insan sağlığına etkisi henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak bilim insanları mikroplastiklerin uzun vadede zararlı olabilecek kimyasallar taşıyabileceği ya da fetüsün bağışıklık sistemi gelişimine hasar verebileceğini belirtiyor.

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Environment International dergisinden yayınlanan araştırmaya göre normal hamilelik süreci geçiren sağlıklı altı kadından alınan plasentaların dördünde mikroplastik parçacıkları bulundu.

Parçacıkların plasentaların hem fetal hem maternal tarafında ve fetüsün geliştiği membranda bulunduğu belirtildi.

Her plasentanın yalnızca yüzde 4’ü analiz edildi; bu da toplam mikroplastik miktarının çok da daha yüksek olabileceğinin göstergesi olarak değerlendirildi.

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Mikroplastiklerin ambalajlardan, kozmetik veya kişisel bakım ürünlerinden gelmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Kan akışıyla taşınabilecek küçüklükte

Bulanan mikroplastiklerin çoğu 0.01 milimetre büyüklüğündeydi, bu da kan akışıyla taşınabilecek kadar küçük oldukları anlamına geliyor.

Araştırmayı yürüten, İtalya’daki San Giovanni Calibita Fatebenefratelli Hastanesi’nin kadın doğum bölümünün başındaki doktor Antonio Ragusa, “Bebekler artık sadece insan hücrelerinden oluşmuyor; biyolojik ve organik olmayan varlıkların bir karşımı” dedi.

İtalyan araştırmacılar plasentaya herhangi bir bulaşmayı önlemek için sıfır plastik protokolü uyguladı. Doğum odasında pamuk eldiven ve havlular kullanıldı.

Araştırmanın sonucunda şu değerlendirme yapıldı: “Plasentanın fetüsün gelişimindeki hayati rolü nedeniyle zararlı olma potansiyeline sahip plastik partiküllerin bulunması büyük bir endişe yaratıyor. Mikroplastiklerin varlığının bağışık tepkisi tetikleyebileceği ya da zehirli maddeler salabileceği üzerine bir değerlendirme yapabilmek için konu hakkında daha fazla araştırma yapılmalıdır.”

Mikroplastik kirlilik Everest dağının tepesinden okyanusların derinliklerine, sofra tuzundan insan organlarına gezegenin her yerine yayılmış durumda.

İnsanların nefes ve su-gıda yoluyla mikroplastik tükettiği biliniyor.

Araştırmayı değerlendiren doğayı ve insanları kimyasallardan korumak amaçlı çalışan Chem Trust vakfından Elizabeth Salter Green, “Bebekler artık önden kirlenmiş olarak doğuyor. Araştırma küçük olmakla birlikte çok endişe verici bir durumu gözler önüne serdi” dedi.