Bebekken şiddet görüp bacaklarını kaybetmişti: Hayatını kurtaran hastane için 1 milyon pound topladı

Britanya’da bebekken ailesinden gördüğü şiddet nedeniyle iki bacağı da ampüte edilen beş yaşındaki Tony Hudgell, hayatını kurtaran hastane için 1 milyon pound (8.5 milyon lira) topladı. Tony, yeni protez bacaklarıyla 10 kilometre yürüdü.

Fotoğraf: Reuters

Tony’yi evlat edinen annesi Paula Hudgell, protez bacakları şubat ayında aldıklarını, bir ay öncesine kadar bir adımı zor atabilen oğlunun şimdi her gün yüzlerce metre yürüdüğünü anlattı.

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Evinin bahçesinde yürüteçle 100 tur atarak sağlık çalışanları için 33 milyon pound toplayan 99 yaşındaki emekli yüzbaşı Tom Moore’dan ilham alan Tony, çok eğlenceli bir macera olduğunu, başlarda zorlansa da zamanla kolaylaştığını söyledi. Bir ay dolmadan 10 kilometre yürüme hedefine ulaştığı için çok mutlu hissettiğini anlattı.

Yeni hedefler planlıyor

Hudgell, Tony’yi dört aylık bebekken hastanede hayat mücadelesi verirken tanıdığını belirterek şunları anlattı: “Bütün uzuvları kırılmıştı, sepsis geçiriyordu, çoklu organ yetmezliği yaşıyordu. Doktorlar hayatta kalacağına ihtimal vermemişti. Bu minicik, zayıf, kırılmış çocuğu eve götürdük.”

Hudgell ve eşi 2016’da Tony’yi evlat edindi. Şimdi azmi ve ailesinden gördüğü destekle bir ay gibi kısa sürede adapte olduğu yeni bacaklarıyla ulşatığı hedefinin mutluluğunu yaşarken bir yandan bir sonraki hedefinin ne olacağını düşünüyor.