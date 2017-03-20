Bebekken Kızılay’dan HIV’li kan verilen genç: Dışlandığım bir ülkede yaşamak istemiyorum

Kızılay’dan alınan kan nedeniyle doğar doğmaz HIV bulaşan ve şimdi 21 yaşında olan genç, HIV taşıyıcısı biri olarak yaşadıklarını anlattı: “Bugüne kadar bir arkadaşım bile olmadı. Herkes benden kaçtı. Dışlandığım bir ülkede kalmak istemiyorum.”

Y.O. 1996 yılında erken doğumla dünyaya gelmişti. Doktorların kanının değişmesine karar vermesiyle Kızılay’dan kan temin edilmiş, ancak nakledilen kanda AIDS hastalığına neden olan HIV bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Kızılay ve AİHM’de verdikleri mücadelenin yanı sıra Y.O., İzmir’de okuduğu okulda tek başına bir sınıfta eğitim alması kararıyla da gündeme gelmiş, bu durum kamuoyunda büyük tepki yaratmıştı.

‘Aşık olma ihtimalim bile olmadı’

HIV taşıyıcısı olarak 21 boyunca yaşadıklarını Hürriyet gazetesinden Banu Şen’e anlatan Y.O., herkes tarafından tanındığını bilerek hayata devam etmenin çok zor olduğunu söyledi: “HIV pozitif olduğumu daha küçük yaşlarda anladım. Konuşulanları duyuyor ve bende bir hastalık olduğunu biliyordum. Onun dışında zaten sürekli hastanede, tedavideydim. Sonra bunun kötü bir şey olarak görüldüğünü ise ilkokul birinci sınıfa başladığımda anladım. Beni okulda, sınıfta istemiyorlardı. Tüm okul hayatım boyunca böyle devam etti. Bir tane bile arkadaşım olmadı bugüne kadar. Ne sokakta ne evde ne okulda arkadaşlarımla oyunlar oynadım. Hep dışlandım.”

Okulda dışlandığı için kendisini kitap okumaya verdiğini anlatan Y.O, ‘aşık olma ihtimali’ne bile sahip olamadığını anlattı: “Düşünebiliyor musunuz okulda, sırada, serviste, koltukta hep tek başıma oturdum. Ben de kız arkadaşım olsun isterdim. Aşık olmak isterdim ama nerede… Olamadı. Olma ihtimali bile olmadı. Hep dışlandım dedim ya babam bile iş bulamadı o derece bir hayat bu… Ben de kendime kitaplardan bir dünya kurdum. Binlerce kitap okudum. Sabah 06.00’da başlayıp gece 24.00’e kadar kitap okuyorum. 500-600 sayfalık kitaplar bitiriyorum. Kitaplarda dili keşfettim ve kitaplardan tek başıma İngilizce öğrendim. Kitap ve internetten kendime sanal dünya oluşturdum.”

‘Dışlandığı bir ülkede yaşamak istemiyor’

Bebekliğinden bu yana Y.O’nun hukuk mücadelesinde yanında olan avukat Mehmet Emin Keleş, birlikte olayın hukuki boyutlarının ve Y.’nin deneyimlerinin aktarılacağı bir kitap yazdıklarını söyledi. “Hayatı boyunca dışlanmayı yaşadı. Daha okul yıllarında kayıt olduğu dönemlerde istenmemişti. Milli Eğitim tek başına sınıfa koymaya kalkmıştı. ‘Tecrit ederseniz asıl cezayı o zaman verirsiniz’ demiştik. Çocukken tam farkında değildi belki ama artık dışlandığı bir ülkede yaşamak istemiyor. ‘Dışlıyorsunuz, bari yardım edin gideyim’ diyor. Birlikte onun kitabını yazıyoruz ben hukuki boyutu, o da yaşadıklarını anlatacak.”