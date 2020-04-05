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Yaramazlara biraz batar!

Bebek sahilinde yürüyüş yaparak ‘corona’ yasaklarına uymayan kişiye 3 bin lira ceza

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde sahilde yürüyen bir kişiye ‘corona’ kapsamında alınan tedbirlere uymadığı için 3 bin lira para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

Yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sahil bantlarında yürüyüş yapılması yasaklanmıştı.

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Şişli’de oturan Dilek T. yasağa rağmen dün sabah Bebek sahilinde yürüyüşe çıkmış, orada haber yapan basın mensuplarına “Bizi nereye kadar tutacaklar” demişti.

Sosyal medyada tepki toplayan görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, Dilek T.’nin Mecidiyeköy’deki evine giderek kendisine ‘hıfzısıhha kanununa ve tedbirlere uymamak’ suçundan idari para cezası kesti.

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