Bebek sahilinde yürüyüş yaparak ‘corona’ yasaklarına uymayan kişiye 3 bin lira ceza

Covid-19 nedeniyle bir zorunluluk haline gelen sosyal izolasyonun sonucu olarak ‘evde kalmak’ Çin’de olduğu gibi ABD’de de boşanmak isteyen çiftlerin sayısını artırdı. 4 bin 400’ü aşkın insanın öldüğü ABD’de, salgından en olumsuz etkilenen kentlerden biri New York ‘ta yaşayan avukatlar, gece yarısı telefonlarının çaldığını, hiç susmadığını söylüyor.