Bebek mamasına metal parça koyup market zincirine şantaj yapan adama 14 yıl hapis

Britanya’da, bebek mamalarının içine metal parçalar koyarak satıldıkları süpermarket zincirine şantaj yapıp para talep eden adam 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: BBC

Lincolnshire bölgesinde yaşayan çiftçi Nigel Wright (45), belirli sayıda Heinz marka bebek maması kavanozlarının içine metal parçalar koyduktan sonra onları süpermarket zinciri Tesco’nun raflarına koydu.

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Mayıs 2018 ve Şubat 2020 arasında market zincirine çok sayıda mektup yazarak, e-posta yollayarak elinde görüntüler olduğunu ifade etti ve 1.4 milyon sterlin (14.44 milyon lira) talep etti.

Para ödenmezse, görüntüleri paylaşacağını, hangi şubelerdeki mamalarda metal olduğunu söylemeyeceğini, bebeklerin hayatının tehlikeye gireceğini ifade etti.

Polisin çiftliğine yaptığı baskın sonucunda yakalanan ve tutuklanan Wright’ın evinde tehdit içeren mektuplar, içine metal konmuş mamalar bulundu.

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Ağustos ayında mahkeme Wright’ı şantaj ve gıdaya insan sağlığına zarar verecek madde koymaktan suçlu buldu.

Tesco adına çalışan ve düşük ücret aldığını söyleyen Wright dünkü duruşmada 14 yıl hapse mahkum edildi.

Polisten yapılan açıklamada, “Neyse ki hiçbir bebeğe bir şey olmadı. İki anne çocuklarına mamayı verirken metal parçaları fark etmişler. Durumu bize ve market yönetimine bildirdiler. 42 bin kavanoz piyasadan çekildi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca, Wright’ı yakalamak için iki yıl süren soruşturmada 100’ü aşkın polisin görev yaptığı vurgulandı.

Mahkemede, Wright’ın, Tesco’dan parayı Bitcoin olarak ödemesini istediği belirtildi.