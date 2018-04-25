Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bebeğiyle hapiste: AYM ‘Ayşe öğretmen’in dosyasını gündeme bile almamış

Share10
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 10

 

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, “Çocuklar ölmesin” dediği için sekiz aylık kızı Deran’la cezaevine giren öğretmen Ayşe Çelik’in dosyasının gündeme alınması için talimat vermediğini açıkladı.

Fotoğraf: Twitter/@habercilerden

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’daki “Çocuklar ölmesin” sözleri nedeniyle, ‘Ayşe öğretmen’ diye anılan Çelik hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ iddiasıyla dava açılmıştı. Çelik’e verilen bir yıl üç ay hapis cezası 2 Ekim 2017’de onanmıştı.

Reklam

Çelik’in avukatı AYM’ye Çelik’in hapse girmemesi için hak ihlali ve infaz durdurma başvurusu yapmıştı. Yüksek mahkemenin dosyayı gündeme aldığına yönelik haberler çıkmış, ancak AYM, Çelik için herhangi bir karar vermemişti.

Öğretmen Ayşe Çelik, geçen cuma günü saat 17.45’te polis aracıyla Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne getirilmiş, hakkındaki hapis cezasının infazı için cezaevi görevlilerine teslim edilmişti.

Reklam

‘Talimat vermedim’

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katılan AYM Başkanı Arslan, “Geçen hafta bu konu gündeme alınmadı. Haberler doğru değil. Şu anda da gündemde değil” dedi. Arslan, “Dosyanın bir an önce görüşülmesi için gündeme alınması talimatı verdiniz mi” yolundaki soruyu da, “Hayır, talimat vermedim” diye yanıtladı.

Haberde AYM’nin şu anda 2015 tarihli bireysel başvuruları görüştüğü dikkate alınırsa, öğretmen Çelik’in dosyasının en erken üç yıl sonra görüşüleceği kaydedildi. Buna göre, AYM dosyayla ilgili kararını verene kadar Çelik’in bir yıl üç aylık hapis cezası büyük olasılıkla çoktan tamamlanmış olacak.

Buldan’dan bebeğiyle hapse giren Ayşe öğretmene: Umudunu asla kaybetme

HDP, bebeğiyle hapse giren ‘Ayşe öğretmen’i andı: Bayram mümkün mü?

Fatih Portakal’dan ‘Beyaz’a ‘Ayşe öğretmen’ tepkisi: Vicdanı rahat mı?

‘Ayşe öğretmen’in avukatı: AYM’nin davayı görüşeceğini öğrendik, infaz durdurulabilir

AYM, bebeğiyle hapse girecek ‘Ayşe öğretmen’in başvurusunu gündemine aldı

Sayılı gün kaldı: ‘Çocuklar ölmesin’ diyen öğretmen altı aylık kızıyla hapse giriyor

Başvuru sonrası: ‘Çocuklar ölmesin’ diyen Ayşe öğretmenin cezasının infazı ertelendi

10 gün içinde hapse girecek Ayşe öğretmen: Deran’ı götüremem, nasıl ayrılacağız?

‘Çocuklar ölmesin’ diyen Ayşe öğretmen 10 gün içinde iki aylık kızıyla hapse girecek

Anne olan ‘Ayşe öğretmen’: Evlat kaybetmenin acısı çok büyük olmalı

‘Çocuklar ölmesin’ dediği için hapse girecek Ayşe öğretmen anne oldu

‘Ayşe öğretmen’ sözlerinin arkasında: İnsanlıktan utanıyorum

Hapis cezası onanan ‘Ayşe öğretmen’in avukatı: Gençliğe susun mesajı veriliyor

‘Çocuklar ölmesin’ diyen öğretmen hapse giriyor: ‘Cezaevinde doğurabilir’

Beyaz Show’da ‘Çocuklar ölmesin’ diyen ‘Ayşe öğretmen’e bir yıl üç ay hapis cezası

Beyaz Show’da ‘Çocuklar ölmesin’ diyen ‘Ayşe öğretmen’e 7,5 yıla kadar hapis istemi

Beyaz’dan ‘Ayşe Öğretmen’ savunması: Söylediklerini duymadım, aklımdan şehitler geçti

Beyaz, ‘Çocuklar ölüyor’ diyen öğretmen için özür diledi: Devletimizin yanındayız

Beyaz, ‘Ayşe öğretmen’ ve programın sorumlusuna terör soruşturması açıldı

‘Çocuklar ölmesin’ diyen öğretmene ‘terör örgütü propagandası’ soruşturması

Bakanlıktan açıklama geldi: Beyaz Show’a bağlanan kişi öğretmen değil

Kanal D, Beyaz Show’da yaşananlar için ‘provokasyon’ dedi: Devletin yanındayız

Beyaz Show’da ‘Çocuklar ölüyor’ diyen öğretmene ulaşılamıyor

Sabah ‘PKK propagandası’ diye RTÜK’ü ‘Beyaz Show’ için göreve çağırdı

 


Share10
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 10

SON HABERLER

CHP’nin görüşmelerdeki ‘kilit ismi’ Bekaroğlu: Halen tek aday şansı var

CHP’nin Saadet ve İYİ Parti’yle yapılan ittifak görüşmelerinin tümüne katılan kilit isimlerinden İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İYİ Parti’nin bazı şartlar öne sürdüğü ve ortak aday ile ‘sıfır ittifak’ teklifine tamamen kapıyı kapatmadığını söyledi ve ekledi: “Hala daha ortak tek aday şansı var.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...