Bebeğiyle hapiste: AYM ‘Ayşe öğretmen’in dosyasını gündeme bile almamış

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, “Çocuklar ölmesin” dediği için sekiz aylık kızı Deran’la cezaevine giren öğretmen Ayşe Çelik’in dosyasının gündeme alınması için talimat vermediğini açıkladı.

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’daki “Çocuklar ölmesin” sözleri nedeniyle, ‘Ayşe öğretmen’ diye anılan Çelik hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ iddiasıyla dava açılmıştı. Çelik’e verilen bir yıl üç ay hapis cezası 2 Ekim 2017’de onanmıştı.

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Çelik’in avukatı AYM’ye Çelik’in hapse girmemesi için hak ihlali ve infaz durdurma başvurusu yapmıştı. Yüksek mahkemenin dosyayı gündeme aldığına yönelik haberler çıkmış, ancak AYM, Çelik için herhangi bir karar vermemişti.

Öğretmen Ayşe Çelik, geçen cuma günü saat 17.45’te polis aracıyla Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne getirilmiş, hakkındaki hapis cezasının infazı için cezaevi görevlilerine teslim edilmişti.

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‘Talimat vermedim’

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katılan AYM Başkanı Arslan, “Geçen hafta bu konu gündeme alınmadı. Haberler doğru değil. Şu anda da gündemde değil” dedi. Arslan, “Dosyanın bir an önce görüşülmesi için gündeme alınması talimatı verdiniz mi” yolundaki soruyu da, “Hayır, talimat vermedim” diye yanıtladı.

Haberde AYM’nin şu anda 2015 tarihli bireysel başvuruları görüştüğü dikkate alınırsa, öğretmen Çelik’in dosyasının en erken üç yıl sonra görüşüleceği kaydedildi. Buna göre, AYM dosyayla ilgili kararını verene kadar Çelik’in bir yıl üç aylık hapis cezası büyük olasılıkla çoktan tamamlanmış olacak.