Bebeğiyle hapse giren Ayşe öğretmen için ‘denetimli serbestlik’ başvurusu

Telefonla bağlandığı televizyon programında “Çocuklar ölmesin” dediği için altı aylık bebeğiyle birlikte cezaevine giren öğretmen Ayşe Çelik için ‘denetimli serbestlik’ başvurusunda bulunuldu.

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’daki “Çocuklar ölmesin” sözleri nedeniyle, ‘Ayşe öğretmen’ diye anılan Çelik hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ iddiasıyla dava açılmıştı. Çelik’e verilen bir yıl üç ay hapis cezası 2 Ekim 2017’de onanmıştı.

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Çelik’in avukatı AYM’ye Çelik’in hapse girmemesi için hak ihlali ve infaz durdurma başvurusu yapmıştı. Yüksek mahkemenin dosyayı gündeme aldığına yönelik haberler çıkmış, ancak AYM, Çelik için herhangi bir karar vermemişti.

Öğretmen Ayşe Çelik, geçen cuma günü saat 17.45’te polis aracıyla Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürülmüş, hakkındaki hapis cezasının infazı için cezaevi görevlilerine teslim edilmişti.

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DHA’dan Ferit Bozarslan’ın haberine göre Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, ‘iyi halli olan ve açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşan’ müvekkilinin ‘geriye kalan cezasının, denetimli serbestlik yolu ile infaz edilmesinde hukuki zorunluluk bulunduğunu’ belirtti.

Karaman’ın Diyarbakır İnfaz Hakimliği’ne yaptığı başvuruda şöyle dendi: “0-6 yaş grubu çocuğu bulunan müvekkilimin şartlı salıverme tarihi 27 Mart 2019’dur. Talep tarihi itibariyle şartlı salıverilmesine 11 ay iki gün kaldığı nazara alındığında iyi halli ve açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşan müvekkilin geriye kalan cezasının denetimli serbestlik yolu ile infaz edilmesinde hukuki zorunluluk bulunmaktadır. Hükümlü hakkında mahkûmiyete dayanak yapılan ‘terör propagandası suçu’, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında tartışılabilecek niteliktedir. Terör propagandası suçuna dayalı olarak verilen birçok mahkûmiyete kararının, ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiği ve bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde ülkemiz aleyhine çok sayıda ihlal kararı verildiği bilinmektedir.”

Karaman, ‘terör propagandası’ suçunun hukuksal niteleme itibarıyla ‘terör suçu’ olmadığını ve müvekkilinin ‘terör suçlusu’ ya da herhangi bir örgütün mensubu olmadığını belirterek, koşullu salıverilmesine bir yıldan az süre kalmış Çelik’in ‘açık cezaevine ayrılma koşullarının oluştuğunun tespitine ve bir yıldan az kalan cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infazına’ karar verilmesini talep etti.