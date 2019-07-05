Bebeğinin yanında tabancayla öldürdü: Amacı sadece korkutmakmış

Yeğeninin eşini sokak ortasında öldüren zanlı yakalanıp cezaevine gönderildi. Zanlı yeğenini görmek için vurulan eşin kendisinden 30 bin lira talep ettiğini, ödemeyi yaptığı halde yeğenini göremediklerini iddia etti.

Fotoğraf: DHA

Amca Durmuş S.’nin, emniyetteki ilk ifadesinde, “Amacım korkutmaktı; fakat Alperen, elini beline götürünce ben de silahı çantadan çıkararak, ateş ettim. Melisa’nın yanına giderek, ‘Hakkını helal et’ dedim” dediği öğrenildi.

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Çorlu’da sokak ortasında, yeğeni Melisa Kahraman’ın eşi Alperen Kahraman’ı, iki aylık bebeğinin yanında tabancayla vurarak öldüren Durmuş S, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Çorlu’da, dün sabah, Alperen Kahraman, eşi Melisa ve 2 aylık kızlarını da yanına alıp, Muhittin Mahallesi Omurtak Caddesi’ne alışverişe gitti. Melisa Kahraman, mağazaya girerken, Alperen Kahraman da bebek arabasındaki kızıyla dışarıda bekledi. Bu sırada yanına gelen eşinin amcası Durmuş S., tabancayı çıkarıp, Alperen Kahraman’a ateş açtı. Alperen Kahraman, vurularak, olay yerinde yaşamını yitirdi, yoldan geçen iki kişi ise bacaklarından yaralandı. Durmuş S., olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yeğeni Melisa ile Alper Kahraman’ın 2015’te KKTC’de tanıştıklarını anlatan Durmuş S.’nin, şunları söylediği belirtildi:

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“Alperen’in babasının askeri personel olmasından dolayı Çorlu’ya tayini çıktı; ancak yeğenim ile Alperen, sosyal medyadan görüşmeye devam etmişler. Geçen yıl Ağustos ayında Melisa ile Alperen, nikah yaparak, evlenmişler. Biz ailece yeğenimi uzun zamandır göremiyorduk. Hayatından şüphe ediyorduk. En son bayramdan önce Alperen’in babasını aradım ve yeğenim ile görüşmek istediğimi söyledim; ancak görüşme olmadı.

Nisan ayında Çorlu’ya geldim. Yeğenimi bir türlü göremiyordum. Hastaneleri gezdim ve yeğenimin doğum yapıp, yapmadığını sordum. Ayrılmadan önce Alperen’in babası ile Heykel Meydanı’nda

karşılaştık. Melisa’yı sordum, o da beni tersleyip, ‘Siz bu çocuğun ailesi değilsiniz. Bizi rahat bırakın’ dedi. Ben de arada kırgınlık olmasın bizim yeğinimizle, dedim. Kendisi bana Melisa’yı bayramda Kıbrıs’a göndereceğini; ancak bunun maliyetli olduğunu, yol masrafı 30 bin TL verirsem göndereceğini söyledi. Uzun zamandır göremediğim yeğenimizi görmek ve hasretin sona ermesi için ertesi gün Alperen’in babası ile Kumyol Caddesi üzerinde bir yerde buluştuk. Kendisine 30 bin TL verdim ve Kıbrıs’a döndüm.”

Öldürülen Alperen Kahraman’ın, Melisa Ümmühan Kahraman ile dört yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştığı ve iki taraf arasında parasal konularda husumet oluştuğu öğrenildi.