Bebeğini 2 bin dolara sattı

ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşayan Maria Domingo-Perez, bebeğini 2 bin dolara (11 bin 500 lira) sattı. Bebeği satın alan çift ve Domingo-Perez polis tarafından yakalandı.

Fotoğraf: Kentucky Polisi

Polis, Bowling Green kentindeki bir ilkokulun bahçesinde cinsiyeti ve yaşı açıklanmayan bebeğin bir çifte satıldığını haber aldıklarını açıkladı.

Reklam

Açıklamaya göre Domingo-Perez’den bebeği ‘satın alan’ Jose Manuel Pascual ve Catarina Jose Felipe , polis tarafından yakalandı ve suçlarını itiraf etti. İkili tutuklandı.

İkilinin adını verdiği Domingo-Perez de gözaltına alındı. Domingo-Perez, poliste ifadesi alınırken önce suçunu inkar etti ancak sonra bebeği sattığını itiraf etti.

Domingo-Perez’in de tutuklanacağı belirtilirken ‘satılan’ bebek ve kadının diğer dört çocuğu devlet koruması altına alındı.