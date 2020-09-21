Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için karısının karnını yaran adam tutuklandı

Hindistan’da bir adam, bebeğin cinsiyetini öğrenmek için hamile karısının karnını yardı. Bebek ölü olarak dünyaya geldi. Kadın ağır yaralandı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Uttar Pradeş eyaletinde yaşayan çiftin evinde meydana gelen olay sonrasında polisin kimliğini ‘Pannalal’ olarak açıkladığı adam tutuklandı; cinayete teşebbüsten yargılanacağı belirtildi.

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“Ben karımı yaralamak istemedim. Kasıtlı yapmadım kazayla oldu” diye kendisini savunsa da beş kız çocuk annesi kadının ailesi Pannalal’ın erkek çocuk sahibi olmak istediğini ve bu nedenle kadının karnını yardığını söyledi.

Başkent Yeni Delhi’de tedavi altına alınan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Altı-yedi alık hamile olduğu belirtilen kadının kız kardeşi, “Kocası ona erkek çocuk sahibi olmak için sürekli baskı yapıyordu. Bu yüzden sürekli kavga ediyorlardı” dedi.

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Erkek kardeşi Ravi Kumar Sih ise “Eniştem onu erkek çocuğu olmuyor diye sürekli dövüyordu ama böyle bir vahşet yaşanacağı aklıma gelmezdi. Odaya girdiğimde yerler kan içindeydi” ifadelerini kullandı.

Kürtaj yaptırmasını istemiş

Times of India gazetesi, Pannalal’ın bir din adamı tarafından karısının bir kız çocuğu dünyaya getireceği konusunda ikna edildiğini bunun üzerine eşinden bebeği aldırmasını istediğini, kadının da bunu reddettiğini yazdı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre Hindistan’da her yıl cinsiyet odaklı 460 bin kürtaj yapılarak kız bebekler alınıyor.