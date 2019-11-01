Bebeğin cinsiyeti kız diye işkence yapan adam tutuklandı

Antalya’da, imam nikahı kıyıp birlikte yaşadığı Gonca Sadıklı’ya (32) hamileyken cinsiyeti kız diye işkence edip bebeğin ölümüne neden olan, ayrılmalarına rağmen şiddet uygulamaya ve tehdit etmeye devam eden İbrahim E. (46) tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Sadıklı, ayrıldıktan sonra dört kez uzaklaştırma kararı çıkarttığı İbrahim E.’yle son olarak ekim ayı başında aldığı borcu ödeyeceğini umut ettiği için buluşmuş yine şiddete uğramış ve hastanelik olmuştu. Beyin kanaması geçiren Sadıklı, “Hayatım tehlikede” diyerek İbrahim E.’den şikayetçi olmuştu.

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Bunun üzerine harekete geçen polis 28 Ekim’de İbrahim E.’yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen İbrahim Em, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.