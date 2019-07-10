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Yaramazlara biraz batar!

Beatles’ın menajer Epstein’la yaptığı ilk kontrat 275 bin sterline satıldı

Britanya’nın dünyaca ünlü müzik grubu Beatles’ın menajer Brian Epstein’la imzaladığı ilk kontrat açık artırmada 275 bin sterline (1.96 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: Sotheby’s

Grup üyeleri, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Pete Best’in 24 Ocak 1962’de, dünyaca ün kazanmamışken imzaladığı kontrat Sotheby’s Müzayede Evi tarafından satışa sunuldu.

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İlk albümleri ‘Please Please Me’ piyasaya sürülmeden 14 ay önce imzalanan kontratın satışından elde edilen gelirin ‘insanların hayatında fark yaratmayı’ amaçlayan Ernest Hecht Charitable Vakfı’na bağışlanacağı belirtildi.

Kontrat, Beatles üyelerini, sahnede yemek yemelerine engel olmaktan provalara saatinde gitmelerine kadar birçok alanda ‘disipline’ sokan Epstein’in ücret olarak grubun kazancının yüzde 10’unu, kazanç haftada 120 sterlinin üzerine çıkarsa yüzde 15 almasını öngörüyordu.

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