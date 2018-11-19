BAE dışişleri bakanı, Yeni Şafak’ı işaret etti: Yalan haber yapıyorlar

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Gargash, Türkiye’deki iktidara yakın medya organlarında çıkan Abu Dabi yönetiminin Suudi başkonsoluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetine karıştığı iddiasını sert bir dille yalanladı.

Kaşıkçı, 2 Ekim’de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan başkonsolosluğuna öldürülmüş, cesedi Suudi Arabistan’dan İstanbul’a gelen 18 kişilik bir ekip tarafından ortadan kaldırılmıştı.

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Yeni Şafak’ta dün yayınlanan haberde Filisinli El Fetih örgütünün Gazze’deki eski lideri Muhammed Dahlan’ın Kaşıkçı cinayetinde rol aldığı öne sürülmüştü. Gazetenin iddiasına göre, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in tetikçisi olduğu ileri sürülen Dahlan’ın ekibi de Kaşıkçı cinayetine de yer almıştı. Buna göre ekip ‘kanıt temizleme’ için Türkiye gelmişti.

BEA Dışişleri Bakanı Enver Gargash’ın Twitter paylaşımları, Yeni Şafak’ın iddiasından bir gün sonra geldi.

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Gargash mesajında ‘etkili bir kısım Türk medyası’nın BEA dahil Körfez ve Arap ülkeleri hakkında yalan haberler yaptığını savundu. Bakan, söz konusu söylenti ve yanlış bilgileri yayanların kendilerine zarar verdiklerini, güven kaybına uğradıklarını söyledi.