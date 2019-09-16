BDP’li hasta tutuklu hayatını kaybetti

Hakkında ‘Cezaevinde kalamaz’ raporu için başvuruda bulunulan eski BDP Ağrı il başkanı Mustafa Akyol vefat etti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Akyol 2011 yılında Ağrı’da tutuklanmış ve ‘örgüt üyesi’ suçlamasıyla 13 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Tutuklu bulunduğu Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’nden bir hafta önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akyol, dün gece yaşamını yitirdi.

Parkinson ve kalp rahatsızlığı bulunan Akyol’un cenazesi bugün ailesi tarafından alınarak Ağrı’ya götürülecek.

Akyol’un cezaevinde kalamayacağına ilişkin avukatları tarafından beş ay önce başvuru yapmıştı.