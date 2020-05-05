BDDK’nın ‘corona’ hamlesine ‘Merkez’den destekleyici ek düzenleme

Merkez Bankası (MB) döviz karşılığı Türk lirası swap (takas) piyasası işlem limitlerini dövizli işlem limitlerinin yüzde 30’undan yüzde 40’ına yükseltti.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Reuters’a bilgi veren bankacılar MB’nin yaptığı bu değişikliğin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yurt dışı swap limitleri ve aktif rasyosu düzenlemelerinin ardından geldiğini söyledi.

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BDDK salgının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak amacıyla özel bankaların kaynaklarını gelir getirici diğer işlemlere aktarmak yerine, kredi vermeye yönlendirmesini sağlamak için bir düzenlemeye gitmişti.

Düzenlemede bankaların verdikleri kredileri, tahvil portföylerini ve MB swap işlemlerini toplayıp mevduat büyüklükleriyle kıyaslayan bir oran belirlenmişti. Bu oranın belirli bir düzeyin altına inmemesi gerekiyor.

Öte yandan, BDDK Ağustos 2018 kur krizinden sonra liranın değer kaybetmesini önlemek için aldığı kararlarla yabancı para ile lira takas işlemlerini giderek daha fazla sınırlamaya başlamıştı.

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Kurum son olarak 12 Nisan’da Türkiye’deki bankaların yabancı bankalarla yaptıkları dolar-lira swap işlem hacmini tekrar kısıtlamıştı. Lira alım yönünde yapılan işlemlerin özkaynaklara oranını yüzde 10’dan yüzde 1’e indirmişti.

Birbirini tamamlayan bu iki adım bankaların MB ile takas yapmaya ilgisini artırıyor. MB de bankalar yaklaştıkça limitleri artırıyor.