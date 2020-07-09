BDDK’dan yedi bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), müşteriler tarafından iletilen şikayetlerin incelenmesi sonucunda yedi bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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BDDK tarafından yapılan duyuruda, bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği belirtilerek şunlar kaydedildi: “Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporlarda yer alan tespitlere ilişkin olarak ilgili mevzuat ve Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 9 Temmuz 2020 tarihli toplantısında alınan kararlar ile ilgili mevzuat uyarınca yedi bankaya toplam 204 milyon 651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir.”