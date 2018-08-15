BDDK’dan TL’ye ‘swap’ desteği: Dolar 6, avro 7 liranın altını gördü

Son dönemde yabancı para birimleri karşısında ciddi düşüş kaydeden Türk Lirası, dün girdiği yükseliş trendini bu sabah Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun aldığı ‘swap’ indirme kararıyla birlikte sürdürdü.

Bankaların swap (TL üzerinden verilen borcu dövizle takas etme) işlemlerinin öz sermaye oranının üst limiti yüzde 25’e düşürüldü. BDDK en son swap oranını, doların 7.20 lirayı aştığı 13 Ağustos gecesi kurları frenlemek için yüzde 50’ye düşürmüştü.

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Son swap kararının dövize talebi azaltmasının ardından döviz kurlarında Türk Lirası karşısında hızlı gerileme gözlendi. Avro 7 liranın, dolar 6 liranın geri çekildi. Saat 10.45 itibarıyla iki para biriminde Türk Lirası’na karşı gerileme yüzde 6 civarındaydı.

Ancak ABD ile Türkiye arasında siyasi krize neden olan pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması talebinin mahkeme tarafından ikinci kez reddedildiği haberinin gelmesinin ardından dolar 6’nın üzerine dönerken, avro da 7 liraya doğru yükseldi.

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TL uzun süreli düşüş trendinin ardından dün de yüzde 5 civarında değer kazanmıştı.