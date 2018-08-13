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Yaramazlara biraz batar!

BDDK’dan swap, spot ve vadeli döviz işlemlerine sınırlama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) swap, spot ve vadeli döviz işlemlerine sınırlama getirildiğini duyurdu.

Asya piyasalarının açılmasıyla ABD Doları/Türk Lirası kuru 7.20 seviyesinde işlem görmeye başlamış, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak piyasaları sakinleştirmek için açıklama yapmak durumunda kalarak, ‘tüm önlem ve aksiyon planlarının’ hazır olduğunu belirtermişti. “Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek” diyen Albayrak bankalar ve BDDK ile birlikte ‘gerekli önlemlerin hızlı bir şekilde alınacağını’ dile getirmişti.

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İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas sözleşmesine swap deniyor.

Finansal varlıkların piyasa fiyatı üzerinden anında el değiştirdiği işlemlerse spot olarak adlandırılıyor. Bunda vadeli işlem piyasalarının aksine çok kısa sürede ödeme yapılıyor.

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BDDK’nın açıklamasında “Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 50’sini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır” dendi.

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Toplumda aykırı seslerin olmasının kendisini rahatsız etmediğini belirten Milli Eğitim Bakanı Prof. Ziya Selçuk, bakan olmadan önce yaptığı eleştirel sosyal medya paylaşımları için de “Bizim omurgaya ihtiyacımız var. Ben onları kaldırmam. Kaldıracak kadar seviyesiz değilim. Bu benim duruşum” dedi.

Bakan daha önce Twitter hesabından “Okullarımıza ne idiğü belirsiz grup, cemiyet, vakıf ya da dernekler alınmamalı” demişti.

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