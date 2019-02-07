BDDK’dan seçim öncesi bir yapılandırma kolaylığı daha

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ihtiyaç kredilerinin 60 aya kadar yapılandırılabileceğini öngören bir yönetmelik taslağı yayınladı.

BDDK’nın sitesinde yayınlanan bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağında şu ifadeler yer aldı:

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MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ve anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

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MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.







