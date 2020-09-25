BDDK’dan ‘normalleşme’ hamlesi: Bankalara sınırlamaları gevşetti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt içindeki bankaların yurt dışıyla yaptıkları dolar-TL para takası işlemlere getirdiği sınırlamayı gevşetti.

Fotoğraf: DHA

Kararın ardından dolar/TL 7.62’ye yakın seviyeden 7.5670’e kadar geriledi.

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BDDK, 2018 yılındaki kur krizinden sonra liranın değer kaybını önlemek için yabancı para-TL takas işlemlerin hacmini sınırlamaya başladı.

Yaklaşık iki yıl içinde Türk bankaların yabancılarla yaptıkları para swap işlemlerinin sınırı BDDK tarafından özkaynakların neredeyse yüzde 1’ine düşürüldü.

Türk bankaları yabancı bankalar ile dolar-TL takası ve benzeri türev işlemler yaparak uzun vadeli lira cinsi kaynak temin ediyorlar.

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Yabancı yatırımcılar da swap piyasasını lira taşımanın getirdiği kur riskini azaltmak için kullanıyorlar.

İşlemlerin bir kısmı ise yatırımcılar tarafından liraya karşı kısa vadeli spekülatif pozisyon almak için kullanılabiliyor.

BDDK bu sabah açıkladığı karar ile yurt içindeki bankaların yurt dışındaki yerleşiklerle yaptığı vadede lira alım yönünde para swapı ve diğer türev işlemlerin toplam büyüklüğünü yasal özkaynakların yüzde 10’una yükseltti.

BDDK ayrıca yurt içindeki bankaların yurt dışındaki yerleşiklerle yaptığı vadede lira satım yönünde swap ve türev işlemlerin sınırını da yükseltti.

Sınır vadesine yedi gün kalan işlemler için özkaynakların yüzde 1’inden yüzde 2’sine, vadesine 30 gün kalan işlemler için özkaynakların yüzde 2’sinden yüzde 5’ine, vadesine bir yıl kalan işlemler için yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseltildi.

BDDK’nın yaptığı açıklamada kararın, ‘Covid-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin arttığı dönemde alınan söz konusu (nisan ayında alından) kararın normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda’ alındığı ifade edildi.