BDDK’dan ‘normalleşme’ hamlelerine devam: Aktif rasyosu kaldırılıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aktif rasyosunun hesaplanmasına son verilmesine ve ilgili uygulamanın 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

BDDK açıklamasında, Covid-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, pandemi sürecinin ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla aktif rasyosu hesaplanmanın uygulanmaya başladığı hatırlatıldı.

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BDDK aktif rasyosu düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda kaldırıldığını da belirtti.

Kararın ardından dolar/TL 7.95’ten 7.9’un altına kadar gerilerken bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 3 civarında.