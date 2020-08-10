BDDK’dan ‘normalleşme’ adımı: Aktif rasyosu düşürüldü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) aktif rasyosunu 1 Ağustos’tan itibaren mevduat bankaları için yüzde 100’den yüzde 95’e düşürürken formülün hesaplanmasında da bazı değişikliklere gidildi.

Fotoğraf: DHA

BDDK’nın bu sabah açıkladığı kararda “Mevduat bankaları için yüzde 100 ve katılım bankaları için yüzde 80 olarak belirlenmiş olan aktif rasyosu değerinin sırasıyla yüzde 95 ve yüzde 75 olarak düzenlenmesine karar verilmiştir” dendi.

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BDDK açıklamasında aktif rasyosuna ilişkin ‘bankalardan gelen taleplerin normalleşme adımları çerçevesinde dikkate alınması uygun görüldüğü’ne de dikkat çekildi.

BDDK ilgili uygulamayı nisanda devreye almıştı.

Geçen hafta Merkez Bankası, BDDK ve bankaların katılımı ile düzenlenen toplantıda bankalar BDDK’dan rasyoda gevşeme talep etmişti.

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Söz konusu talebin otoriteler tarafından ‘iyi niyetle’ karşılanacağı ifade edilmiş, katılımcılar ise toplantı ardından aktif rasyosunda kısa sürede esneme beklediklerini söylemişlerdi.

Öte yandan ilgili ay sonu itibariyle rasyo değeri yüzde 95’in altında olan mevduat bankaları ve yüzde 75’in altında olan katılım bankaları için, rasyoyu sırasıyla yüzde 95 ve yüzde 75 düzeyine getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanmasına da karar verildi.

Tüm yabancı para kalemlerin liraya çevirimi için, rasyo hesaplama tarihinde içinde bulunulan ay için, bir önceki takvim ayında oluşan ortalama MB döviz alış kuru esas alınacak.

Öte yandan rasyo hesaplamalarının menkul kıymetler kalemine, bundan sonra gayrimenkul yatırım fonları ile girişim sermayesi yatırım fonlarına kullandırılan fonlar da dahil edilecek.

Ayrıca yabancı para mevduat kalemi toplamının yabancı para kredileri aşan kısmına uygulanan 1.75 katsayısının da uygulanmamasına karar verildi.