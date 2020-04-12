BDDK’dan kur hamlesi: Bankaların takas işlem limiti yüzde 10’dan 1’e çekildi

Kurdaki artışa karşılık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) takas limiti sınırlama hamlesi geldi: Bir bankanın yurt dışıyla yapabileceği swap, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamı, özkaynağının yüzde 10’undan 1’ine çekildi.

Böylece Türkiye’deki bankaların, yabancı TL verip karşılığında döviz alma kapasitesi azaltıldı. Amaç, dövizdeki yükselişin önüne geçmek. Ancak karar, yabancıların başta borsa olmak ellerindeki TL varlıkları bozdurup Türkiye’den daha da çekilme olasılığını da gündeme getirdi.

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Bu nedenle bugün kur ve borsada hareketlenme gözlenebilir.

Açıklama şöyle: