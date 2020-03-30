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Yaramazlara biraz batar!

BDDK’dan kredi kartına ‘ödemesiz dönem’ düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bireysel kredi kartları için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Kurulun açıklamasında, corona virüsü nedeniyle ‘vatandaşın finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla’ yeni kararların alındığı belirtildi. Açıklamada, bireysel kredi kartlarındaki asgari ödeme oranının yüzde 20’ye indirildiği kaydedildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara 31 Aralık 2020’ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlandı. Eski uygulamada asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda borçluya yapılan bildirimi takip eden bir aylık süre sonunda kredi kartları iptal edilerek borcun tamamı ödenene kadar yeni kredi kartı düzenlenemiyordu.”

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