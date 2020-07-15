BDDK’dan ‘corona tedbirlerini ihlal eden’ Akbank’a 155 milyon lira ceza

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere uymadığı gerekçesiyle Akbank’a 155 milyon 500 bin lira idari para cezası kesti.

Fotoğraf: Arşiv

Akbank, dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir açıklama göndererek kendilerine ceza kesildiğini duyurdu.

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KAP’a gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından; COVID 19 Etkilerinin Sınırlandırılması Hakkındaki Kurum talimatına aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle Bankamıza 155.500.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu idari para cezası yasal haklarımız saklı kalmak koşuluyla 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6’ncı maddesi gereğince yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir. İdari para cezasının bankamız finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.”