BDDK’dan ‘corona’ kararı: Geciken kredi ödemelerinde bekleme süresi uzatıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 nedeniyle şahıslar ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla tedbir kararları aldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.

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Düzenleme ihtiyaç kredilerinin yanısıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ve tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullara da kolaylık getirildi. Bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi 30 günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin ‘üçüncü grupta’ sınıflandırılma şartı kaldırıldı.

Bankalar kredileri üç grupta sınıflandırıyor: Birinci grup canlı kredi, ikinci grup canlı ufak tefek sorunları var, üçüncü grup, edinimleri yerine getiremeyen.

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Uygulamalar, 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli olacak.