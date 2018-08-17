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Yaramazlara biraz batar!

BDDK’dan bir kur hamlesi daha: Forward işlemlerine yüzde 25 sınır

 

Bankaların Türk Lirası alımında forward (ileri) işlemlerine yüzde 25 sınırlama getirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan kur ataklarına karşı yeni önlem geldi. Buna göre, bankaların Türk Lirası alımında forward işlemlerine yüzde 25 sınırlama getirildi.

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Forward işlem belirli bir varlığın belirlenen ileri bir vadede, önceden belirlenen bir fiyat ve miktar üzerinden alım-satım yükümlülüğünü veren anlaşma anlamına geliyor.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bilindiği üzere bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz, diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurt içi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 25’ini geçemeyeceği, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı, bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı daha önce kararlaştırılmıştı.

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Bu defa, yukarıda belirtilen sınırlama kapsamına, bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin de dahil edilmesine karar verilmiştir.”

Son dönemde Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında ciddi düşüş kaydetmesi üzerine piyasadaki dalgalanmaları azaltmak için önlemler alan BDDK, daha önce de bankaların swap (TL üzerinden verilen borcu dövizle takas etme) işlemlerinin öz sermaye oranının üst limitini yüzde 25’e düşürmüştü.

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