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Yaramazlara biraz batar!

BDDK’dan bankalara: Kar dağıtmayın

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalara 2019 karlarını dağıtmama tavsiyesinde bulundu.

Bloomberg HT’nin haberine göre BDDK’dan gönderilen belgede bankaların özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politika sürdürülmesinin gerekli olduğu ve bu çerçevede 2019 yılında elde edilecek karların hissedar ve yöneticilere dağıtım konusu yapılmayarak, ‘özkaynak altında tutulan kar ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde dağıtılmaması gerektiği’ belirtildi.

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BDDK geçen yıl da çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 12’nin altında bulunan bankalara temettü dağıtılmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

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