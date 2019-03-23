Amerikan bankasına BDDK ve SPK’dan çifte soruşturma: Döviz alımına yönlendirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan hakkında ‘manipülatif işlem’ yaptığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

BDDK’dan yapılan açıklamada şöyle dendi: “Son dönemde bazı bankaların müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair Kurumumuza yoğun şikayetler ulaşmıştır. Konu hakkında Kurumumuzca inceleme ve soruşturma başlatılmış olup ilgililer hakkında gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülecektir. İletilecek tüm bilgi ve şikayetler Kurumumuzca yakından takip edilip değerlendirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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BDDK, JP Morgan tarafından yayınlanan raporla ilgili olarak da inceleme başlattığını duyurdu. Açıklamada ” 22 Mart 2019 tarihinde JP Morgan tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı ve manipülatif içeriği sebebiyle finansal piyasalarda oynaklığa ve özellikle ülkemiz bankalarının itibar ve değer kaybına yol açtığı hususunda Kurumumuza iletilen yoğun şikayetler kapsamında adı geçen kurum hakkında inceleme başlatılmış olup gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” dendi.

BDDK’nın açıklamasına yakın saatlerde SPK da bir açıklama yaparak JP Morgan hakkında Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında bir inceleme başlattığını duyurdu.

Açıklamada, “22.03.2019 tarihinde JP Morgan Chase & Co. tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı içeriği nedeniyle başta bankacılık hisseleri olmak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığına yönelik olarak Kurumumuza iletilen şikayetler çerçevesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında inceleme başlatılmıştır” dendi.

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Dolar/TL kuru Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Golan’ mesajına karşı yaptığı açıklamaların ardından, iki ülke ilişkilerinin daha da kötüye gidebileceği endişeleriyle hafta içi işlemlerde sert yükselerek 5.80’i görmüştü.

Son olarak, dünyanın en büyük yatırım bankalarından JP Morgan, Türkiye’nin 2019 büyüme tahminini düşürmüştü.