BDDK’dan altın alımında valör uygulaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımının bir iş günü valörlü gerçekleşeceğini açıkladı.

BDDK açıklamasında “22 Mayıs tarihinden itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gr ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine” karar verildiği belirtildi.

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Buna göre, 100 gram ve üstü altın alımında altın ilgilinin hesabına bir gün valörlü olarak geçecek.

Valör nedir?

Türkçeye Fransızcadan geçen valör kelimesi ‘değer’ anlamına gelir. İngilizcesi de ‘value date‘ dir. ‘Değer tarihi’ olarak belirtilir. Burada ilgili şeyin değer kazanacağı, işleme konacağı tarih kastedilmekte ve buna vurgu yapılmaktadır.

Valör, işlemin yapılış tarihi ile işlemin gerçekleşme, değer kazanma tarihi arasındaki farkı anlatan bir terimdir. Diğer bir deyişle vatandaşların satın alacakları 100 gram ve üstü altınlar, hesaplarına 1 gün sonra yatırılacak.