BDDK’dan 30 bankaya: Oger’in 4.75 milyar dolarlık borcunu takibe almayın

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türk Telekom’un sahibi Oger Telecom’un ödeyemediği 4.75 milyar dolarlık (yaklaşık 18 milyar 400 milyon lira) krediyi takibe almamaları için bankalara talep ilettiklerini söyledi.

Lübnan siyasetine yön veren Hariri ailesinin, Suudi Telekon Şirketi’yle (STC) ortak olduğu Oger Telecom, 2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın almıştı. Satın alma Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ) adlı şirket üzerinden yapılmıştı.

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OTAŞ, Türk Telekom’u satın almak için bankalardan kullandığı kredinin yeniden finansmanı için 2013’te aldığı 4.75 milyar dolar kredinin taksidini son olarak eylül ayında üçüncü kez ödeyemedi.

Şirket kredinin yeniden yapılandırılması için Hazine ile müzakereler yürütüyor. Hazine müzakerelerde son olarak ortaklardan STC’nin kasım sonuna kadar süre uzatımı talebini ise kabul etmedi.

30’a yakın bankaya borcu var

2013 yılında 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi veren 30’a yakın banka arasında en büyük pay Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası’nın.

Büyük ortak Hariri’nin başı belada

Oger Telekom’un büyük hissidarlarından, geçen hafta Lübnan başbakanlığından Saad Hariri’nin halen Suudi Arabistan’da rehin olduğu sanılıyor. Türk Telekom’un büyük hissedarlarından Saudi Oger’in bir başka büyük ortağı Prens Abdülaziz de ülkede bu ay başında yaşanan ‘aile içi darbe’ sonrasında öldürülmüştü.

Akben’den bankalara ‘default’a düşmeyecek’ güvencesi

İstanbul’da yapılan katılım bankacılığı konferansı sırasında Reuters’ten Ebru Tuncay’ın sorularını yanıtlayan BDDK Başkanı Akben, “Biz bankalara dedik ki siz bunları takibe almayın. Hazine ya kendisi alacak, ya da Saudi Telecom ya da diğerlerine satacak. Bu krediler default’a düşmeyecek” dedi.