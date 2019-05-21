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Yaramazlara biraz batar!

BDDK: Yüksek frekanslı işlemler gördük, valör kararını bunun üzerine aldık

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), gerçek kişilerin 100 bin dolar üzeri döviz alımlarında bir iş günü valör uygulanması kararını döviz piyasalarında bazı hesap sahiplerinin gün içi yüksek frekanslı alım satım işlemleri gerçekleştirdiklerinin gözlenmesi üzerine alındığını açıkladı.

BDDK’dan yapılan yazılı açıklamada son dönemlerde manipülasyon amaçlı spekülatif işlemler ile döviz piyasalarında istikrarsızlık oluşturulduğu belirtilerek, bu durumun da bankacılık sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabildiği belirtildi.

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Açıklamada söz konusu döviz alım işlemlerinde dövizin ilgili gerçek kişinin hesabına aktarılmasının ve kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesi hususunda dün karar alındığı belirtilerek, “Karar… sadece gerçek kişilerin gün içinde satın alacağı 100,000 dolar ve üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) döviz (efektif dahil) alım işlemlerini kapsamaktadır” denildi.

Açıklamada “Sadece dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesini gerektirmektedir” denilerek şu ifadelere yer verildi: “Sadece reel döviz ihtiyacı olmadığı düşünülen gerçek kişilerin gün içinde birden çok kez döviz alım-satım yaparak piyasa yapısallarında meydana getirdiği gereksiz ve haksız bozulmayı önlemeyi amaçlamaktadır. Reel döviz talebi olan tüzel kişilere ve 100,000 dolardan (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) az efektif dahil döviz talebi olan gerçek kişilere yönelik hiçbir kısıtlama içermemektedir.”

Açıklamada ayrıca, Bankacılık Kanunu dahil ilgili hukuki metinlerin, yerli yabancı bütün tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini güçlü şekilde koruyacak uluslararası standartlara uyumlu düzenlemeler içerdiği de belirtildi.

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