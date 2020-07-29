BDDK, yeni uygulamasında ilk cezaları kesti: HSBC ve Albaraka Türk’e 200 milyon lira

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),yeni belirlenen aktif rasyoun altında kaldıkları için HSBC ve Albaraka Türk’e yaklaşık 200 milyon liralık para cezası kesti.

Fotoğraf: DHA

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, nisan ayında özel bankaları kredi kullandırma konusunda isteksiz oldukları yönünde eleştirmiş, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda yer alan aktif rasyosu hesaplamalarında kullanılan formülü 1 Mayıs itibariyle değiştirmişti.

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Bu değişiklikle özel bankaların kaynaklarını gelir getirici diğer işlemlere aktarmak yerine, kredi vermeye yönlendirmesi planlanıyor.

BDDK, uygulama dahilinde bankaların aktif rasyolarını haftalık olarak takip ediyor ve dört haftanın ortalamasında yeni formülde konvansiyonel bankaların 100’ün altında, katılım bankalarının ise da 80’in altında kalmasını istemiyor.

Bloomberg HT’nin haberine göre, yeni uygulamaya ilgili ilk iki ceza haziran ayında BDDK’nın istediği rasyoyu tutturamayan HSBC ve Albaraka Türk Katılım Bankası’na kesildi.

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HSBC’ye kesilen ceza 180 milyon lira civarında. Banka üst yönetiminin konuyla ilgili Ankara’da temas halinde olduğu belirtilirken, söz konusu ceza geçen yıl 469.9 milyon lira kar açıklayan bankanın karının yaklaşık yüzde 40’ına denk geliyor.

Albaraka Türk ise cezaya ilişkin KAP üzerinden açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bankamız aktif rasyosunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 18 Nisan 2020 tarih ve 9000 sayılı kararında belirlenen oranın altında kalması sebebiyle, bankamıza 20.638 mln TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.”