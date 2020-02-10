BDDK ve TCMB’den düzenleme: EFT’ye üst sınır geldi, komisyonlar düşürüldü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonları düşürdü.

Resmi Gazete’de yayımlanan BDDK tebliği ve TCMB yönetmeliğine göre, finansal tüketiciler ile ticari müşterilerden alınan komisyon ücretleri yeniden düzenlendi. Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2 bin 400’den 51 adede, finansal tüketicilerde ise 20’den 16’ya indirildi.

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EFT ÜCRETİNE ÜST SINIR

Elektronik Fon Ticareti (EFT) ücretlerine de üst sınır getirildi. İşlem tutarı bin liranın altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 lira, ATM’den yapılan işlemlerde 2 lira, şube ve diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 lira olarak belirlendi. Tutarı bin lira ila 50 bin lira arasındaki işlemlerde ise bu sınır sırasıyla 2,5 ve 10 lira olarak belirlendi.

Havale ücretleri de her iki müşteri grubu için EFT ücretlerinin yarısına düşürüldü. Ticari kredi kartlarında yüzde 3-4 seviyelerinde olan nakit avans komisyonu yüzde 1 ile sınırlandırıldı. Bu oran finansal tüketiciler için de en fazla yüzde 1 olarak belirlendi.

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Ticari kredilerde halen yüzde 2-6 aralığında belirlenen erken ödeme komisyonu yeni tebliğ ile kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1’e, vadesi 2 yıldan uzun olanlarda yüzde 2’ye düşürüldü.







