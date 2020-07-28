BDDK, uluslararası kalkınma bankalarının bazı lira cinsi işlemlerine izin verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) uluslararası kalkınma bankalarının, Türkiye piyasasına yatırım yapmak veya Türk şirketlerine kredi kullandırmak için bazı türev işlemleri yapmasına izin vererek, bu bankaları Türk lirası erişim kısıtlamalarının bazılarından muaf tuttu.

Fotoğraf: DHA

BDDK kur krizinin yaşandığı 2018’den bu yana getirdiği düzenlemelerle bankaların bazı işlemlerde Türk lirasına erişimine kısıtlama getirmişti.

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BDDK’nın açıklamasında, uluslararası kalkınma bankalarının muafiyet kapsamında yurt içi bankalarla yapabilecekleri finansman işlemlerini şu şekilde sıraladı:

* Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKBY) ile vadede lira alım yönündeki döviz swap işlemleri.

*BIST FX swap piyasasında vadede lira alım yönündeki swap işlemleri.

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*BIST Repo piyasasındaki repo ve ters repo işlemleri.

*Yurt içi yerleşik bankalarla yapılan lira depo işlemleri.

BDDK ayrıca, Türkiye’de işlem yapan iki yabancı aracı kuruluş Euroclear ve Clear Stream’in, yurt içinde yerleşik yabancılara ait lira cinsi hesaplara kısa vadeli fonlama işlemi yapmasına bazı şartlar dahilinde izin verdi.