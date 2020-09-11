BDDK: Toplam kredisi 500 milyon lirayı aşan şirketler, kredi notu almak zorunda

Toplam kredisi 500 milyon lirayı aşan şirketler, gelecek yıl ortasından itibaren kredi derecelendirme notu almak zorunda.

Fotoğraf: DHA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararıyla daha önce 500 milyon lira üzerinde cirosu olan şirketlere getirilen kredi notu zorunluluğunda değişikliğe gidildi.

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Artık talep ettikleri kredi dahil 500 milyon lira ve üzerinde kredi riski olan şirketlerin kredi notu alması gerekecek.

Karara göre kredileri 500 milyon liranın üzerinde olan şirketler kredi notlarına sahip olmamaları halinde 30 Haziran 2021 itibarıyla bankalardan kredi kullanamayacak.

BDDK’nın açıklamasında, kararın ‘mali şeffaflığın ve finansal yönetim kalitesinin artırılması, kurumsal yönetim standartlarının yükseltilmesi, derecelendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak riskin doğru ölçülmesi’ için verildiği ifade edildi.