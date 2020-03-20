BDDK, Doğan Holding’in yatırım bankası kurmasına izin verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Doğan Holding’e bağlı D Yatırım Bankası AŞ unvanlı kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verdi.

Fotoğraf: Reuters

Bankanın başlangıç sermayesi 200 milyon lira olacak.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan BDDK kararına göre, banka sermayedarları, Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ, Doğan Enerji Yatırımları AŞ, İlke Turistik Yatırımlar AŞ, NETA Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri AŞ ve Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı AŞ’den oluşuyor.